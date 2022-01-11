Бывший хавбек Интера, который в декабре расторг контракт с миланским клубом, готовится возобновить футбольную карьеру в текущее трансферное окно. Эриксен ведет переговоры с примерно десятью клубами из разных чемпионатов, информирует AS.

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Ряд проведенных медицинских осмотров в Дании, Нидерландах и Швейцарии подтвердили, что датчанин может выходить на поле. В его услугах заинтересованы три клуба АПЛ, а также представители Нидерландов и других известных чемпионатов Европы. Даже с учетом прошлогодних проблем, полузащитник является роскошным вариантом усиления, особенно в условиях пандемии. Опыт Кристиана и статус свободного агента делают хавбека предпочтительным вариантом для многих клубов. Ожидается, что в следующие 2-3 недели футболист определится, где продолжит карьеру.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ и был мертвым около 5-ти минут. После этого футболист вынужден использовать кардиостимулятор, что и послужило причиной разрыва контракта с Интером, ведь в Италии профессиональным игрокам не позволяют использовать такие вещи.

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