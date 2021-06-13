"Хотел бы начать с того, что я не общался с Кристианом или его семьей. Поэтому я хотел бы говорить только о том, что знаю точно.

Эриксен признан игроком матча Дания – Финляндия

Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана.

Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование", – цитирует Бесена Berlingske.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

Герой дня: Крістіан Еріксен виграв головний матч у кар’єрі і затьмарив карателів Росії, яким аплодує Україна