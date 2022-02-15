Полузащитник Брентфорда Кристиан Эриксен постепенно восстанавливает физическую форму и сыграл впервые почти за полгода.

Эриксен принял участие в товарищеском поединке против Саутенд Юнайтед, сыграв 60 минут на встрече, сообщает официальный сайт Брентфорда.

Брентфорд побил собственный рекорд по количеству продаж футболок – все из-за трансфера Эриксена

Встреча завершилась победой "пчел" со счетом 3:2. Один из голов был забит при непосредственном участии датчанина, отдавшего результативную передачу. Следующий официальный поединок Брентфорда состоится 19 февраля против Арсенала.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ и был мертвым около 5 минут. После этого футболист вынужден использовать кардиостимулятор, что и послужило причиной разрыва контракта с Интером, ведь в Италии профессиональным игрокам не разрешают использовать такие вещи.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ