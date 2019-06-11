Эриксен близок к подписанию нового контракта с Тоттенхэмом – за ним охотился Реал

Лондонский Тоттенхэм близок к продлению сотрудничества с одним из лидеров команды – Кристианом Эриксеном.

Хавбек "шпор" может остаться в Лондоне, сообщает AS.

Тоттенхэм требует у Реала бешеную сумму за Эриксена

Датчанин Эриксен склоняется к тому, чтобы поставить подпись под новым соглашением с Тоттенхэмом. Менеджмент клуба предложил ему контракт на 4 года с зарплатой 6 млн евро в год. Больше в Тоттенхэме зарабатывает только лидер команды – Харри Кейн.

В течение длительного времени Эриксена называли одной из трансферных целей мадридского Реала в летнее трансферное окно. Однако, недавно выяснилось, что переход 27-летнего датчанина лоббировал президент "галактикос" Флорентино Перес. В то же время наставник мадридцев Зинедин Зидан имеет другие приоритеты.

В сезоне 2018/19 Кристиан Эриксен провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 12 ассистов.

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