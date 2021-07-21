Форвард Дунайской Стреды и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес выходит на финишную прямую трансфера в Динамо.

Потенциальный новичок "бело-синих" сегодня успешно провел медосмотр в Киеве, утверждает Динамо Киев Inside.

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Вероятно, о трансфере официально будет объявлено в ближайшее время. Ранее в прессе раскрывали подробности соглашения между Динамо и Дунайской Стредой. Чемпионы Украины выложат за Рамиреса чуть меньше двух миллионов евро.

К слову, в прошлом сезоне 22-летний венесуэлец провел 35 матчей, в которых отметился 17 голами и 8 ассистами.

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