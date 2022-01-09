Защитник Барселоны Эрик Гарсия травмировался в матче против Гранады в 21-м туре Ла Лиги.

Барселона в своем твиттере сообщила, что Эрик Гарсия почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии во время поединка против Гранады.

Гранада – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Защитник должен пройти углубленный медосмотр, чтобы определить серьезность травмы. Есть вероятность, что Гарсия не сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против Реала.

Добавим, что Эрик провел 20 матча за Барселону в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Поединок за Суперкубок Испании намечен на 12 января.

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