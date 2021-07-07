Защитник сборной Испании Эрик Гарсия узнал о характере повреждения в полуфинале Евро-2020 против Италии.

Гарсия не смог доиграть до конца поединок против Италии в рамках 1/2 финала чемпионата Европы и покинул поле на 109 минуте дополнительного времени.

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Как сообщает Marca, защитник получил гиперэкстензию большого пальца ноги, когда он сгибается вверх под углом, большим чем обычно. Интересно, что такое повреждение необычно для футболистов, но очень распространено в Американском футболе.

Добавим, что Эрик Гарсия сыграл в трех матчах сборной Испании на Евро-2020, помог "Фурии Рохи" добраться до полуфинала турнира. Защитник не отличался результативными действиями.

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