Эрдоган: Полностью поддерживаю заявление Озила

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал полузащитника Арсенала Месута Озила, который решил прекратить выступления за сборную Германии.

"Такое расистское отношение через религиозные взгляды к молодому человеку, который всегда выкладывался на 100% в матчах за сборную Германии, просто неприемлемо.

Немецкий футбольный союз ответил на обвинения Озила в расизме

Целую его глаза. Полностью поддерживаю заявление Месута", – цитирует Эрдогана Die Welt.

Напомним, что перед началом ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции.

Недавно футболист написал открытое письмо из-за критики в его адрес после совместного фото с Эрдоганом