Ведущий программы "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский обратил внимание на огромный отток футбольной молодежи, которая может никогда больше не вернуться в Украину.

"Я вижу очень большие проблемы у нашего футбола, когда все это закончится. Почему? Качественных легионеров у нас, скорее всего, не будет. Вся эта индустрия должна некоторое время восстанавливаться. Убытки владельцев наших клубов будут немалыми. Мы это все понимаем. Можем только надеяться, что Динамо, Шахтер, СК Днепр-1, Ворскла, Заря останутся на нашей карте и энтузиазм владельцев не исчезнет.

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Что еще меня смущает – сейчас уезжают молодые таланты. Есть верный подход некоторых клубов. К примеру, СК Днепр-1, который системно отдал воспитанников в качественные европейские академии и может надеяться на их возвращение. Впрочем, уезжают не только ребята из юношеских команд.

Уезжают дети, у которых нет профессиональных контрактов. Их вывозят за границу. Вскоре они могут получить статус беженцев и гражданство страны, которая их приютила. Это огромная проблема – мы теряем соль этой земли.

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Что может спасти? Только системный и глубокий скаутинг в детском футболе. Но я не уверен, что у нас для этого достаточно специалистов. Мы вступаем в эпоху, которую преодолел югославский футбол. Люди называют это эпохой Ибрагимовичей и Арнаутовичей. Это эпоха плеяды игроков с югославскими корнями, которые никогда не будут играть за сборную Сербии или Хорватии. Это будет очень досадно", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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