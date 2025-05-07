"Горжусь своей командой. Немного разочарован, потому что нам удалось отыграться после результата, который был совсем не в нашу пользу.

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Это не первый случай, когда это происходит с нами с этим судьей (с Шимоном Марциняком). УЕФА должен разобраться. Есть вещи, которых я не понимаю, и их сложно объяснить. Все ситуации 50 на 50 трактовались в пользу Интера. В эпизоде с Ямалом, который позже оказался фолом, арбитр не дал Мхитаряну желтую карточку, которая была бы второй", – цитирует Педри Mundo Deportivo.

Напомним, После вылета Барселоны из Лиги чемпионов от Интера Шимона Марциняка резко раскритиковали за судейство.

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