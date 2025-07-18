Абсурдный эпизод произошел во время матча одной из низших лиг в Бразилии. Игрок Гремиу Пруденте Келси забил гол и решил отпраздновать его в стиле Криштиану Роналду, повторив фирменный скачок с криком "Siu!". Однако приземление оказалось роковым.

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Как сообщил аккаунт Gio CR7 в соцсети X, футболист получил серьезную травму – разрыв передней крестообразной связки. После празднования игрока сразу сняли с поля.

Этот инцидент снова поднимает вопрос целесообразности рискованных празднований в футболе. В 2021 году сам Криштиану Роналду также получил повреждение после аналогичного прыжка в матче против Арсенала – хотя в его случае обошлось без серьезных последствий.

Для игрока же все завершилось плачевно – игрока ждет длительный период восстановления и, вероятно, пропуск всего сезона.

Le joueur Kesley a marqué hier, a célébré comme Cristiano Ronaldo et... s'est blessé sur la célébration.



Ligament croisé antérieur déchiré pic.twitter.com/dNvWJgK2eA — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) July 17, 2025

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