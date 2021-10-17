Минай и Десна расписали яркую ничью в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Хотя матч завершился без голов, зрителям было на что посмотреть. Минай создал больше моментов. Чего стоит только промах Селезнева, который не сумел с нескольких метров переправить мяч в пустые ворота.

Минай в первом матче нового тренера расписал ничью с Десной – нескучные нули в Ужгороде

В конце концов, эта ничья никоим образом не повлияла на турнирное положение. Минай остался в группе аутсайдеров, а Десна – в середине таблицы.