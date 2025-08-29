Карпаты спаслись в меньшинстве в матче 4-го тура УПЛ 2025/26 против Кудривки. Видео голов и обзор опасных моментов смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Кудривка повела в счете уже на 3-й минуте: Рогозинский головой замкнул навес Сторчоуса, опередив Клищука, а мяч дугой залетел в ворота. А на 26-й минуте Карпаты остались в меньшинстве: Рогозинский откликнулся на пас Легостаева, а Бабогло, которого обгонял нападающий, завалил соперника, которого не видел. Судья удалил защитника за фол "последней надежды".

Карпаты на последних секундах вырвали ничью с Кудривкой – "львы" сделали камбэк с 0:2 несмотря на скандальное удаление Бабогла

До перерыва Кудривка воспользовалась ошибкой Бруниньо, который фактически отдал на Сторчоуса. Тот подхватил мяч в штрафной и забил очень легкий мяч – 2:0! Карпаты отквитали один мяч после перерыва – Пабло Альварес удачно сыграл на добивании и классно пробил с лета. Шах мог сравнять счет, но его удар в стойку перевел вратарь. Но "львам" удалось отыграться – Жан Педросо на 90+6 минуте филигранным ударом в касание метров с 26-ти попал в нижний угол. Правда, комментатору почему-то показалось, что расстояние было в фантастические 40 метров.