Эпичный фейл Нюбеля в видеообзоре матча Кельн – Шальке – 3:0

Кельн уверенно разобрался с Шальке (3:0) в рамках 24 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Кельн получил преимущество в два мяча до перерыва. Сначала Борнаув замкнул навес Кайнца со штрафного, а затем лучший бомбардир "козлов" Кордоба реализовал выход один на один с Нюбелем.

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Шальке не дал никаких поводов надеяться на камбек во втором тайме, зато пропустил третий раз. Антигероем эпизода стал Нюбель. Голкипер "кнаппен" не смог зафиксировать мяч после простого удара Кайнца, начал "ловить кур" и, наконец, сам забросил мяч в ворота – 3:0.