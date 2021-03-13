Боруссия Д разобралась с Гертой в 25 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Все главные события произошли после перерыва. "Шмели" открыли счет благодаря грубой ошибке Руне Ярстейна. Брандт с дальней дистанции бил точно в голкипера Герты, но тот умудрился махнуть руками мимо мяча.

Бавария победила Вердер и закрепилась на вершине Бундеслиги, Боруссия Д переиграла Герту, Вольфсбург унизил Шальке

Берлинцы доигрывали в меньшинстве из-за неоправданной агрессии Дариды. Чех "въехал" в ахиллово сухожилие Ройса, сразу побежал просить прощения и даже не спорил с прямой красной. В компенсированное время 16-летний Мукоко добил хозяев – 2:0.

Фол против Ройса:

Обзор: