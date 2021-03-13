Эпичный фейл голкипера и зверский фол против Ройса в видеообзоре матча Боруссия Д – Герта – 2:0
21:48 - Читати українською
Боруссия Д разобралась с Гертой в 25 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.
завершено
54’ Юлиан Брандт
90+1’ Юссуфа Мукоко
Владимир Дарида 80’
54’ Юлиан Брандт
80’ Владимир Дарида
90+1’ Юссуфа Мукоко
Все главные события произошли после перерыва. "Шмели" открыли счет благодаря грубой ошибке Руне Ярстейна. Брандт с дальней дистанции бил точно в голкипера Герты, но тот умудрился махнуть руками мимо мяча.
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Берлинцы доигрывали в меньшинстве из-за неоправданной агрессии Дариды. Чех "въехал" в ахиллово сухожилие Ройса, сразу побежал просить прощения и даже не спорил с прямой красной. В компенсированное время 16-летний Мукоко добил хозяев – 2:0.
Фол против Ройса:
Обзор:
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