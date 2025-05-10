"Эпично получилось": лидер Зари признался, почему смеялся после удаления защитника Шахтера
Форвард луганцев Филипп Будковский прокомментировал эпизод с удалением центрального защитника Шахтера Алаа Грама в матче 28-го тура УПЛ.
– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?
– Да ничего. Так, потолкались немножко. Желтую карту получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.
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– То есть никто никому не сказал никаких обидных слов?
– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.
– А почему ты так иронично смеялся после удаления?
– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся, – сказал Будковский в комментарии Sport-Express.
Напомним, на 11-й минуте оба игрока получили по желтой карточке из-за толкотни, а через 6 минут защитник "горняков" сфолил против форварда луганчан, за что получил второе предупреждение.
Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ