– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?

– Да ничего. Так, потолкались немножко. Желтую карту получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.

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– То есть никто никому не сказал никаких обидных слов?

– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.

– А почему ты так иронично смеялся после удаления?

– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся, – сказал Будковский в комментарии Sport-Express.

Напомним, на 11-й минуте оба игрока получили по желтой карточке из-за толкотни, а через 6 минут защитник "горняков" сфолил против форварда луганчан, за что получил второе предупреждение.

Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ