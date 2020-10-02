В рамках плей-офф квалификации итальянский Милан с трудом переиграл португальский Риу Аве (2:2, пенальти – 8:9). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Лига Европы, квалификация, плей-офф

Риу Аве – Милан – 2:2 (по пенальти – 8:9)

Голы: Жералдеш, 72, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+1 (пенальти)

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Команды обменялись забитыми мячами: на 51-й минуте Салемакерс подхватил мяч на линии штрафной после подачи углового и классно пробил в нижний угол, а на 72-й Жералдеш роскошным выстрелом с лета положил под перекладину.

Похожий сценарий был в экстра-тайме, но первыми забили португальцы. Сначала Желсон оставил не у дел защитника и закрутил в дальний угол. Но на первой добавленной арбитром Чалханоглу реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

А в серии пенальти начался настоящий фестиваль неудач. Соперники нанесли 24 удара на двоих, сделали 7 промахов и завершили лотерею на старте второго круга.

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