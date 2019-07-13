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Эпический ляп голкипера в матче чемпионата Беларуси – позор дня

13 июля 23:04 93 Читати українською
Эпический ляп голкипера в матче чемпионата Беларуси – позор дня
Артем Сороко / Фото fcisoch.by

Матч могилевского Днепра и Энергетика-БГУ запомнится не только большим количеством мячей.

Рядовая игра 15 тура чемпионата Беларуси ознаменовалась одним из классических вратарских ляпов.

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После неудачной атаки гостей защитник "днепрян" спокойно откатил мяч своему голкиперу Артему Сороко. Элементарный пас партнера обернулся для вратаря сплошной катастрофой. Неизвестно, что сыграло большую роль в этом фейле – брак техники Сороко или брак газона местной арены, однако итог для Днепра крайне печален – автогол.

Курьезный мяч выровнял положение команд, а затем Энергетик забил еще раз и вырвал феерическую победу со счетом 4:3.

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