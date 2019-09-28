Эпический фейл голкипера Шеффилд Юнайтед в матче против Ливерпуля – позор дня

Вратарь Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон свел на нет все старания партнеров, которые долго удерживали сухую ничью против лидера АПЛ – Ливерпуля.

Новичок АПЛ получил неожиданный удар в спину от своего стража ворот.

Ливерпуль могут дисквалифицировать из Кубка английской лиги

В течение 70-и минут Шеффилд спокойно сдерживал звездную атаку "красных", которая ничего не могла противопоставить слаженным действиям подопечных Криса Уайлдера. Однако все испортил голкипер "клинков" Дин Хендерсон. 22-летний англичанин умудрился пропустить между ног несложный удар Вейналдума с линии штрафной – 0:1!

Напомним, что Хендерсон принадлежит Манчестер Юнайтед, а за Шеффилд выступает на правах аренды.

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда