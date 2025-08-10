Карпаты сыграли вничью с Шахтером (3:3) в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Поединок Карпат и Шахтера во Львове стал одним из самых зрелищных на старте сезона.

Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время

Уже на 9-й минуте Невертон замкнул передачу пяткой от Судакова и открыл счет. Хозяева быстро ответили: Игорь Невеш на скорости обыграл защитника и пробил мимо Дмитрия Ризныка – 1:1. Однако еще до перерыва "горняки" вновь вышли вперед после навеса Ефима Конопли, который замкнул головой Кауан Элиас.

После перерыва Карпаты активизировались, дважды забили, но оба мяча отменили из-за офсайда. Львовяне все же сравняли счет на 77-й минуте – Ярослав Карабин сбросил мяч на Бруниньо, и тот пробил в угол – 2:2. Но уже на 84-й минуте Артем Бондаренко ассистировал Алиссону, который в третий раз вывел Шахтер вперед.

Развязка наступила в компенсированное время – Жан Педросо обыграл соперника на фланге и выполнил точный кросс на Игоря Краснопира, который в касание восстановил паритет – 3:3.

