Пока неизвестно, где клуб из Каменца-Подольского будет проводить домашние матчи.

Стадион Эпицентра не соответствует требованиям УПЛ, впрочем в клубе надеются устранить все недостатки во время летнего межсезонья. Для аттестации домашней арены клубу нужно устранить один недостаток – установить мачты освещения, которые бы давали нужную мощность для телевизионной картинки, сообщает журналист Максим Гиленко.

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Если Эпицентр успеет установить необходимое освещение, он сможет играть на стадионе в Каменце-Подольском. Стоимость установки такого оборудования составляет примерно 15 миллионов гривен. Отмечается, что на проблемы с подогревом газона и на вместимость арены в условиях войны УАФ и УПЛ готовы закрыть глаза.

Напомним, Эпицентр досрочно оформил чемпионство в Первой лиге и впервые в истории вышел в УПЛ.

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