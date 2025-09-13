В субботу, 13 сентября, Эпицентр в рамках 5-го тура УПЛ на выезде победил Рух (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Рух – Эпицентр – 0:1

Гол: Сифуэнтес, 70 (п.)

Нереализованный пенальти: Алмазбеков, 90+2 (Рух)

Рух и Эпицентр неудачно начали сезон. И если подопечные Ивана Федыка имеют в своем активе хотя бы одну победу при трех поражениях, то Сергей Нагорняк и Ко пока не добыли ни одного очка в элите.

Уже на старте встречи новичок Эпицентра Кирюханцев после отскока с аута бил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо ближней штанги. Хозяева огрызнулись ударом Ляха головой под перекладину после передачи Фаала – Билык забрал. Впоследствии Пидгурский помешал пробить Супряге, который пытался воспользоваться пасом Кристина с левого фланга.

В середине тайма Рух имел шанс выйти вперед: Фаал перехватил передачу от голкипера Эпицентра, сбросил на Притулу, тот дальше на Рейляну, который пробил мимо правой стойки. Через мгновение гости выходили 2 в 1, но Джеоване навесил на Супрягу метров на 5 выше партнера. Попробовал проверить на бдительность Билыка и Лях, но удар не удался и сфера пролетела высоко над воротами. На 43-й минуте Фаал из района одиннадцатиметровой отметки чудом не попал в ворота после паса Рейляйну.

После перерыва после быстрой атаки Руха левым флангом и прострела в штрафную Рейляйну в касание замыкал под перекладину – Билык успел среагировать. На 56-й минуте Притула нанес пушечный удар с дальней дистанции – Эпицентр спасла перекладина. Вскоре Бубакар после навеса с углового головой замкнул над воротами.

На 69-й минуте мяч попал в руку Алмазбекова в собственной штрафной и арбитр, после просмотра VAR, назначил пенальти. Сифуэнтес легко развел мяч и голкипера по разным углам. Эпицентр закрылся и пытался сохранить дебютную победу в элите. А у Руха не особо что-то и получалось в атаке.

Уже в добавленное время мяч попал в руку Запорожцу, когда тот вел верховую борьбу с соперником. Арбитр указал на отметку, но Алмазбеков промазал, пробив мимо левой стойки.

Победа принесла Эпицентру первые три очка и подняла на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Рух с таким же количеством баллов опустился на тринадцатое место.

