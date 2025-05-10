В субботу, 10 мая, в Первой лиге состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, второй круг

Чемпионская группа, 6-й тур

Эпицентр – Полтава – 2:0

Голы: Плахтир, 50 (аг.), Бендера, 65

Агробизнес – ЮКСА – 1:0

Гол: Войтыховский, 71 (п.)

Группа выбывания, 7-й тур

МФК Металлург – Минай – 2:1

Голы: Иродовский, 15, Близниченко, 37 – Демченко, 52

Виктория – Подолье – 0:1

Гол: Квасов, 39

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В Чемпионской группе Эпицентр, установивший на прошлой неделе историческое достижение, выйдя впервые в своей истории в УПЛ, нашел мотивацию на дуэль с главным претендентом на повышение в классе – Полтавой. "Горожане" в случае победы смогли бы оторваться от ближайших преследователей – Металлиста 1925 и Кудровки – на 6 очков за 2 тура до завершения первенства. Однако команда Сергея Нагорняка проявила характер и одержала юбилейную десятую победу подряд.

Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Плахтырь оформил автогол, срезав мяч в свои ворота. Вскоре Бендера точным ударом снял вопрос о победителе. Как следствие, Эпицентр набрал 47 очков и остается безоговорочным лидером. Полтава с 35-ю пунктами вторая.

В еще одном матче Агробизнес на своем поле дожал ЮКСА. Единственный гол, забитый с пенальти в середине второго тайма, позволил подопечным Чижевского сравняться по очкам с Металлистом 1925 и Кудровкой, однако у них есть игра в запасе.

В Группе выбывания очередное поражение потерпел Минай. Закарпатцы проиграли МФК Металлург и позволили запорожцам покинуть зону вылета. Иродовский и Близниченко еще до перерыва сделали серьезную заявку на успех. После отдыха Демченко возродил интригу, но добыть хотя бы ничью "лисам" так и не удалось. Минай с 23-мя баллами шестой в своей группе и сейчас претендует на переходные матчи за сохранение прописки в Первой лиге.

Подолье сенсационно отобрало очки у лидера группы – Виктории. Судьбу матча решил единственный гол, забитый незадолго до перерыва. Победа позволила хмельничанам набрать 20 очков и оторваться от главных неудачников чемпионата.

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