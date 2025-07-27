Пресс-служба Эпицентра объявила о подписании 19-летнего голкипера Арсения Вавшко. Детали сделки не разглашаются. Игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента.

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Вавшко является воспитанником киевской Смены-Оболонь. В 2022-2024 гг. Арсений выступал за польские клубы Полония Ходзеж и Хемик, а также за юношескую команду чешского Фридек-Мистека. В прошлом сезоне вратарь был игроком Колоса-2 во Второй лиге, однако на поле в официальных матчах не выходил.

К слову, в первом туре украинской Премьер-лиги Эпицентр встретится с Шахтером. Матч состоится 3 августа, начало игры – в 15:30 по киевскому времени.

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