Состоялся матч 5-го тура Первой лиги в чемпионской группе между ЮКСА и Эпицентром (0:1). Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, чемпионская группа, 5-й тур

ЮКСА – Эпицентр – 0:1

Гол: Кравчук, 45

Определялась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ в сезоне 2024/25. Лидер Первой лиги Эпицентр минимально одолел ЮКСА и досрочно оформил выход в элитный дивизион.

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Игра проходила в равной борьбе при небольшом преимуществе гостей. Победный мяч был забит под занавес первого тайма с пенальти, Ситников в собственной штрафной сбил Даниила Кравчука. Сам Кравчук реализовал одиннадцатиметровый, забив свой 12-й гол в сезоне.

На 56-й минуте хороший момент возник у ЮКСА, Венди пробил в стойку с близкого расстояния. Позже каркас ворот спас хозяев после удара Беженара. В итоге Эпицентр одержал минимальную победу и оформил выход в УПЛ за три тура до завершения чемпионата.

Стоит отметить, что Эпицентр впервые в истории вышел в Украинскую Премьер-лигу, клуб из Каменца-Подольского был основан в 2019 году.

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