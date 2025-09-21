Перед игрой казалось, что фаворит определен заранее: Кривбасс уверенно держится в верхней части таблицы и в случае победы врывается в топ-4, тогда как Эпицентр барахтается среди аутсайдеров. Но футбол часто доказывает, что сенсации случаются. И сегодняшняя встреча подарила настоящее эмоциональное безумие.

Уже на 3-й минуте криворожане открыли счет: Мендозу вывели на левый край контратаки, Кристин не успел подстраховать в штрафной, и нападающий хладнокровно пробил в дальний. Но ответа долго ждать не пришлось – на 7-й минуте Сифуэнтес сделал финт в стиле Зидана, заработал пенальти и сам же реализовал его ударом в правый угол.

Далее наступил самый ужасный эпизод матча: Кирюханцев слева подал на дальнюю, где Супряга замкнул головой, но при падении получил ужасную травму – Владислава вынесли на носилках со сломанной рукой. Гол стал для него первым с сентября 2020 года, однако радость омрачила беда.

На экваторе тайма Кривбасс сравнял счет – после подачи Мендозы с углового Твердохлеб ударом головой сделал 2:2. А под занавес первой половины забил уже сам Глейкер, когда замкнул прострел Юрчеца, мастерски закрутив мяч в правую девятку. Команды ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу Кривбасса. Безумный первый тайм! Что интересно, статистика команд была абсолютно равной...

Уже в начале второй половины ждать нового результативного действия долго не пришлось. Араухо перехватил мяч в центре поля, обыгравшись с Себерио, и отдал передачу на левый фланг на Мендозу. Тот ворвался в штрафную и прострелил на Парако, который мощно пробил под перекладину.

Свое слово мог сказать и Эпицентр: после штрафного с левого фланга Янаков пробил в ближний угол, но голкипер в прыжке вытащил этот удар. Впрочем, уже в следующей атаке снова забил Кривбасс: после выбивания Кемкина на правый фланг Микитишин ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – 2:5!

Но Эпицентр еще не договорил ... На 79-й минуте Танчик забросил мяч со своей половины на Сидуна, который в штрафной переиграл Кемкина. А уже под занавес основного времени Эпицентр сделал счет 4:5!

Матч до последней минуты продолжался в бешеном темпе, однако команды остановились на счете 4:5 в пользу Кривбасса. Криворожане обошли Шахтер и поднялись на третье место, тогда как Эпицентр остался на предпоследней позиции.

