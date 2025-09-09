Эпицентр усилится бразильским полузащитником Джеовани, сообщает ТаТоТаке. С 26-летним игроком будет подписан контракт на два года.

Джеовани перейдет в Эпицентр на правах свободного агента. Последним клубом игрока был португальский Портимоненсе. В прошлом сезоне бразилец сыграл 26 матчей за этот клуб и отдал 4 ассиста.

Кроме того, к новичку УПЛ присоединится Игорь Кирюханцев, который также является свободным агентом. В ближайшее время 29-летний защитник должен пройти медосмотр в клубе из Хмельницкой области. Кирюханцев является воспитанником Шахтера, ранее он играл за Мариуполь, Александрию и Зарю.

