Эпицентр и Шахтер встретятся в первом туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч между Эпицентром и Шахтером состоится в Тернополе 3 августа. Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

Судаков объясняет, почему выпал из основы Арды Турана, Очеретько неприятно удивил – звезду Шахтера сватают в Реал недаром

Встречу Эпицентра и Шахтера можно посмотреть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Стоит заметить, что это дебютный матч для Арды Турана в УПЛ.

Стартовые составы:

Эпицентр: Билык, Танчик, Мороз, Григоращук, Климец, Запорожец, Кош, Миронюк, Сифуэнтес Чалмет, Борячук, Янаков.

Шахтер: Резник, Гочолеишвили, Грам, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре.