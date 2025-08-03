Украинские болельщики сумели побить рекорд посещаемости даже в сложное для страны время.

Матч первого тура между Эпицентром и Шахтером стал особенным не только из-за дебюта Арды Турана или команды из Дунаевцев в украинской Премьер-лиге.

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Встреча, проходившая на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе, собрала 9850 зрителей – это новый рекорд посещаемости матча УПЛ. Предыдущее достижение было зафиксировано 26 мая на стадионе Украина во Львове, где поединок Карпаты – Заря (1:3) смотрели 6500 болельщиков.

"Невероятная поддержка в Тернополе, Я кайфую от такой атмосферы в Украине! Если я кому-то не расписался – извиняйте, вас 7 тысяч на трибунах, а меня вся команда в автобусе ждет.

А что до футболки – имею только 2 на игру, а вишлист на них где-то на несколько лет вперед, поэтому тоже не могу всем ее отдать!

Но я счастлив, что в такие тяжелые времена вижу такое количество людей на трибуне", – написал Судаков в своем телеграм-канале.

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