Эпицентр выиграл Первую лигу и вернул Хмельницкую область в элиту чемпионата. Последний раз этот край представлял легендарный Темп из Шепетовки, который вылетел в далеком 1995 году. Нынешний дебютант начал свою историю в Дунаевцах, а затем переехал в Каменец-Подольский – вот только камбэк региона в высшую лигу пока является формальным. Местная арена не соответствует требованиям УПЛ.

"Переехать в другое место – не очень правильно в отношении болельщиков": президент Эпицентра – о проблемах стадиона

Руководство обещает вернуться в родной город в 2026 году, когда будет завершена реконструкция стадиона, а сейчас команда будет выступать в Тернополе. В своих интервью менеджмент футбольного Эпицентра не скрывает – финансирование увеличится, но будет ограниченным. И оно будет зависеть от результатов.

Именно поэтому летняя трансферная кампания оказалась ограниченной. Команду усилили два представителя чемпионата Андорры, а также два украинских "дауншифтеры" – вингер Янаков (Полесье, Ингулец, Черноморец) и нападающий Борячук (Шахтер, Мариуполь, Рух, Металлист 1925, Венгрия). Игроки очень сильные и опытные, но 70% состава не изменились со времен Первой лиги. Клуб мотивировал это решение желанием отблагодарить своих футболистов.

На этом фоне главной персоной в коллективе остается главный тренер. Сергей Нагорняк мог выйти в УПЛ еще в предыдущем сезоне, когда прибил Металлист 1925 в плей-офф за УПЛ – впрочем, его подопечные проиграли в финале. Как тренер он ассистировал Мирону Маркевичу в Днепре, а перед приходом в Эпицентр специалист отработал со всеми юношескими сборными. А еще он является одним из лучших телеэкспертов.

Словом, опыта и авторитета у 54-летнего Нагорняка достаточно. Оказалось, что у него есть талант и к работе главным тренером. Эпицентр очень хорошо работает с мячом и молниеносно вылетает в контратаки. В позапрошлом сезоне команда демонстрировала более романтический футбол, а в прошлом году добавила прагматизма и выиграла золото ПФЛ.

Очевидно, что с нынешним составом цели на сезон у Сергея Нагорняка приземленные. Надо любой ценой сохранить прописку в УПЛ. Журналисты и болельщики оценивают шансы более-менее позитивно, однако конкретно сегодня на Эпицентр никто не ставит. Дебютант в стартовом туре в элите встретится с настоящим зверем.

Шахтер в дополнительной презентации не нуждается. Дончане провели уже четыре матча, забив 11 голов – 6 из них отгрузили Бешикташу, которого так опасались после жребия. Многие ожидали, что звезды "горняков" съедят Арду Турана с его 3-разовыми тренировками и подъемом в 7 утра, однако турок даже бразильцев заставил отрабатывать в обороне.

В каком-то смысле Туран вернул времена Мирчи Луческу, когда легионеры творили магию в атаке, хотя Судаков и Очеретько занимают в этой модели важное место. Они перегружают финальную треть, атакуют разрывы в линиях защитников и создают вингерам ситуации 1-в-1. Бразильцы Шахтера, в свою очередь, организовали все 11 голов (и запороли моментов на еще 20). Только Бондаренко присоединился к их компании, отдав ассист в Стамбуле.

Про Алиисона уже сейчас пишут мадридские издания, а Кевин сделал заметный левел-ап. Но Шахтер стал лучше и без мяча – у команды появился высокий прессинг и вступление в борьбу после потерь, а Туран еще и требует ускорения переходов из атаки в оборону. В этом аспекте не все идеально, а защита Шахтера вообще далека от идеала.

Очевидно, что от "горняков" ожидают очередного разгрома, но Эпицентр все же способен создать проблемы. Вообще, середняки и аутсайдеры УПЛ по организации игры кажутся лучше Ильвеса и Бешикташа. Конкретно же команда Нагорняка очень сильна в контратаках – а у Шахтера в этом аспекте есть естественная уязвимость.

Из-за высоких позиций "десяток" (а отчасти и опорника) в центре всегда возникает много пространства, которое просто не успевают покрывать. Ну а защитники дончан всегда имели проблемы с единоборствами и игрой в штрафной. За эти проблемы Бешикташ наказывал голами – страшно представить, что же тогда произойдет в матчах с соперниками вроде Колоса.

Эксперты шутят, что делать выводы относительно Арды Турана можно только после матча с Эпицентром, однако здесь присутствует только доля шутки. Марино Пушич в подобных поединках проиграл серебряные медали. Никто не забыл о мучениях Шахтера с Левым Берегом, Рухом и Полесьем – и именно поэтому "горнякам" важно победить дебютанта как можно увереннее. Если не будет эффектного выноса, то снова пойдут неприятные разговоры...

Впрочем, прямо сейчас важнее пробиться в Лигу Европы. Учитывая статус соперника, можно не сомневаться в проведении ротации – Арда Туран должен предоставить время всем, кто не играл или провел мало минут с Бешикташем в четверг. Впереди непростые встречи с Панатинаикосом, поэтому "оранжево-черным" следует дозировать нагрузку.

Кадровая ситуация

Травмированы: Липовуз, Бендера (оба под вопросом) – Крыськив

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Эпицентр – Шахтер

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Климец – Миронюк, Демченко – Хоакинет, Беженар, Янаков – Борячук

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Граам, Азаров – Очеретько – Эгиналду, Бондаренко, Судаков, Невертон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, тотал меньше 2,5

Почти никто не сомневается в триумфе дончан, но смогут ли "горняки" устроить очередную дефрагментацию соперника? Существуют определенные сомнения, ведь сегодня ожидается массовая ротация. В похожих условиях Шахтер расписал "нули" с Ильвесом, хотя моментов создали очень много.

Вряд ли сегодня будет меньше, но Эпицентр способен удержать достойный счет благодаря куражу. Команды, которые дебютируют в УПЛ, всегда настраиваются по-особенному. Рискнем поставить на будничную и уверенную победу "оранжево-черных" – но без разгрома.