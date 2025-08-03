Эпицентр – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор дебюта команды хозяев и Турана в УПЛ
Шахтер в рамках 1-го тура УПЛ 2025/26 переиграл Эпицентр (1:0). Видео гола и обзор матча – на "Футбол 24".
Этот матч стал дебютным для Турана в УПЛ. Ранее он дебютировал во главе Шахтера в первом туре Лиги Европы, где одолел Ильвес из Финляндии со счетом 6:0. После того "горняки" сыграли еще три матча. Эпицентр также дебютировал в УПЛ после добытого чемпионства в Первой лиге в прошлом сезоне.
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Сегодня в матче был забит лишь один гол – на 79-й минуте Элиас ударом головой замкнул подачу Конопли с лицевой линии правого фланга штрафной площади. Благодаря этому результату Шахтер одержал минимальную победу над дебютантом УПЛ.
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