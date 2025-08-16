Голы Герреро и Ваната в видеообзоре матча Эпицентр – Динамо – 1:4
Эпицентр разгромно проиграл "Динамо" (1:4) в третьем туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Динамо реабилитировалось за вылет из ЛЧ, обыграв Эпицентр (4:1) в рамках третьего тура чемпионата Украины.
Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса
За киевлян убивали Эдуардо Герреро, Николай Михайленко, Назар Волошин и Владислав Ванат. Подопечные Нагорняка ответили только голом Александра Климца.
