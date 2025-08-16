Эпицентр и "Динамо" встретятся в третьем туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч между Эпицентром и Динамо пройдет в Тернополе 16 августа. Начало встречи в 18.00 по киевскому времени.

Эпицентр – Динамо: анонс матча УПЛ

Игру Эпицентра и Динамо можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Также онлайн-трансляция будет доступна другим провайдерам из списка UPL.TV.

Стартовые составы

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Нил – Миронюк – Климец, Запорожец, Демченко, Сифуэнтес – Сидун

Динамо: Нещерет – Караваев, Беловар, Михавко, Овчаренко – Михайленко – Брагару, Пихалонок, Яцик, Волошин – Герреро

