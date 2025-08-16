Эпицентр в рамках 3-го тура УПЛ 202526 сыграет с Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо возвращается в Украину после вылета из Лиги чемпионов. Неудача оказалась настолько громкой и тотальной, что подробно вспоминать ее нет смысла – болельщики все видели и слышали. Подробные причины поражения от Пафоса были разобраны в специальном видео на ютуб-канале "Футбол 24".

Поражения Динамо и Полесья и ничья Шахтера – Украина снова без прорыва в таблице коэффициентов УЕФА

После провала на Кипре сообщество серьезно начало обсуждать возможность отставки Александра Шовковского. Кому-то не нравится результат, кто-то не видит прогресса в футболистах, но также есть осознание ограниченности состава Динамо. Он не способен систематически побеждать на международном уровне. Отсутствие кадрового обновления отметил и сам коуч, требуя усиления во всех линиях.

Впрочем, уровень состава Динамо все еще грозный на внутренней арене. Эти же футболисты выиграли, не зная поражений в чемпионате с мая 2024 года, а с ноября 2023-го киевляне проиграли всего один матч – Шахтеру. Неделю назад резервисты "бело-синих" уничтожили Рух, оформив 5:1 во Львове, а Эпицентр точно не лучше галичан.

Кажется, шансов на сенсацию в сегодняшней встрече немного. Или нет? На самом деле беспроигрышное шествие Динамо по чемпионату является определенной аномалией. Команда даже в чемпионском сезоне была очень близкой к нескольким поражениям, а сейчас она выглядит слабее.

В контексте противостояния с Эпицентром тревожит очень низкое количество моментов – разгром Руха оказался исключением на фоне слабеньких сборов и поединка с Вересом, где "народный клуб" должен был бы забирать ничью. Кроме того, Динамо в Ровно поразило низкой интенсивностью единоборств, заняв предпоследнее место в 1-м туре по этому показателю.

В атаке в глаза бросается зависимость "бело-синих" от наличия глубины (то есть пространства за спинами защитников). Как правило, туда идут длинные и средние пасы, которые принимают Ванат или Герреро. Форварду время от времени помогают открывания фулбеков, Волошина и Шапаренко. Команда круто работает в таком формате...

... но против компактного среднего или низкого блока киевлянам очень трудно. Комбинаций в центре почти нет. Иногда там просто нет открываний:

Иногда открывания вроде и есть, но не хватает подвижности или технического исполнения:

А что будут делать динамовцы, если глубины не будет? Ответ дал Пафос. Киприоты внимательно сыграли с нападающими Динамо, отрезав их от партнеров. Защитники своевременно разворачивали корпус, плотно работали с потенциальными адресами для передачи, перекрывали линии для продвижения и оказывали давление на игрока с мячом. Как следствие, Ванат во вторник ни разу не пробил по воротам, не прикоснулся к мячу в штрафной, сделал три паса и получил четыре.

Эпицентр уже имеет опыт успешного сдерживания гранда с похожим футболом. Игра Шахтера тоже предполагает частую атаку глубины, однако дебютант УПЛ оставил дончан без пространства за спинами. Сергей Нагорняк просто сел в низкий блок, который в задней линии насчитывал 5-6 футболистов. Такой подход открывал пространство в опорной зоне, однако идея работала – до 60-х минут дончане создали достаточно низкое количество голевых моментов.

Даже для основы Динамо "автобусы" являются огромной проблемой. Что же тогда говорить о дублёрах? А сегодня точно будет широкая ротация – впереди квалификация Лиги конференций, поэтому лидерам нужен отдых.

Эпицентр еще и подтвердил способность опасно контратаковать, а значит существует шанс на сенсацию в туре. Вот только во всей вышеупомянутой идиллии есть один важный нюанс – уже через неделю после достойного поражения от Шахтера подольчане проиграли ЛНЗ. Причем черкасцы на фоне обороны "эпиков" выглядели, словно Реал в эпоху Криштиану Роналду и Месута Озила.

Подопечные Сергея Нагорняка уступили минимально, однако пропустили еще три гола из офсайдов, спасались перекладиной и проглотили ряд выходов один на один. Разрывы между линиями, слабый контроль глубины и низкая интенсивность опустили дебютантов на землю. Если Яшари и Ассинор так эффективно глубину, то что будет с Динамо?

Тем более, что даже в поединке с Пафосом киевляне имели не менее крутые открывания. Конечно же, речь о первой встрече – на Кипре все было ужасно.

Резервисты киевлян тоже хорошо забегают за спины под своевременные пасы. Словом, новичкам УПЛ не следует высоко подниматься против Динамо.

Хотя общая идея и организация в обороне Эпицентра прослеживаются. Это – грамотный "автобус", которому не хватает систематических контратак. Этакая замена Левому Берегу. Просто сейчас принято решение играть футболистами, которые выводили команду в элиту, а потому не следует удивляться периодическим провалам.

Не факт, что сегодня Эпицентр сегодня отзащищается так же слабо. Особенно с учетом сумасшедшей атмосферы в Тернополе. Тем более – против нынешнего Динамо. Киевляне не могут дать никаких гарантий по успеху даже с такими соперниками. Разгром Руха говорит только о неготовности львовян к встрече с дублерами "бело-синих", а вот команда Сергея Нагорняка уже доказала способность сдерживать гранда.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рубчинский (Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Эпицентр – Динамо

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Климец – Миронюк – Хоакинет, Запорожец, Кош, Янаков – Борячук

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Брагару, Пихаленок, Яцик, Волошин – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, ничья в первом тайме

Фаворит нынче очевиден, но предсказать ход встречи непросто. Если Эпицентр сыграет так, как с Шахтером – Динамо может потерять очки. Если так, как против ЛНЗ – киевляне повторят 5:1. Выборка матчей подольчан в элите слишком низкая, чтобы делать более четкие прогнозы.

Но в обоих случаях у чемпиона остается огромное преимущество в классе и ширине скамейки. Несмотря на все проблемы, "бело-синие" в Украине сохраняют способность забивать сугубо на индивидуальном мастерстве. Именно так произошло в Ровно. Эпицентру же будет трудно удержать нужную интенсивность после 60-х минут, когда игру киевлян могут усилить лидеры.

Рискнем спрогнозировать ничью в первом тайме. На одном только кураже подольский "автобус" способен сдержать Динамо, но после перерыва перволиговость даст о себе знать. Ставим на триумф подопечных Александра Шовковского.