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Энрике прокомментировал неожиданное поражение сборной Испании от Хорватии

09:06 175 Читати українською
Энрике прокомментировал неожиданное поражение сборной Испании от Хорватии
Хорватия – Испания / Фото твиттер Selección Española de Fútbol

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 4-го раунда Лиги наций против хорватов (2:3).

"Обе команды хорошо провели второй тайм. Мы играли значительно лучше, чем в первом, где мы не создавали значительной угрозы много неточностей в игре. Команда заслужила большего – конечно, не поражение.

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Дважды мы отыгрывались и заслужили лучший результат. Но мы били в каркас ворот, и это просто невероятно, что мяч не залетал. Не думаю, что футбол сегодня был справедливым к нам.

Результат показывает, что это была очень тяжелая группа. Конечно, мы не ожидали этих двух поражений, но мы все еще имеем шансы выиграть группу, если Хорватия и Англия сыграют вничью", – цитирует Энрике сайт Федерации футбола Испании.

Испания возглавляет свою группу Лиги наций имея в активе 6 очков, у Англии и Хорватии по 4 очка и игра в запасе.

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Лига наций5 тур

Хорватия - Испания: Четверг 15 ноября 2018

Хорватия
Матч окончен
3 : 2
Испания
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Лига наций Испания Испания Хорватия - Испания Луис Энрике Луис Энрике
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