Энрике прокомментировал неожиданное поражение сборной Испании от Хорватии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 4-го раунда Лиги наций против хорватов (2:3).

"Обе команды хорошо провели второй тайм. Мы играли значительно лучше, чем в первом, где мы не создавали значительной угрозы много неточностей в игре. Команда заслужила большего – конечно, не поражение.

Хорватия – Испания – 3:2 – видео голов и обзор матча

Дважды мы отыгрывались и заслужили лучший результат. Но мы били в каркас ворот, и это просто невероятно, что мяч не залетал. Не думаю, что футбол сегодня был справедливым к нам.

Результат показывает, что это была очень тяжелая группа. Конечно, мы не ожидали этих двух поражений, но мы все еще имеем шансы выиграть группу, если Хорватия и Англия сыграют вничью", – цитирует Энрике сайт Федерации футбола Испании.

Испания возглавляет свою группу Лиги наций имея в активе 6 очков, у Англии и Хорватии по 4 очка и игра в запасе.

Хорватия – Испания: стартовые составы на матч Лиги наций