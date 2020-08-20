Энрике оценил перспективы Кумана в Барселоне

"Кризис в Барселоне Все большие команды проходят через подобное. Их история наполнена такими моментами. Барселона снова будет выигрывать титулы, но я не могу сказать, когда именно. На сборной Испании их проблемы никак не сказываются. Мы поддержим всех, кто в этом нуждается.

Куман определился со своим первым звездным трансфером в Барселоне

Что касается Кумана – он настоящий нидерландец по духу. Плюс, он носитель духа Барселоны. Посмотрим, как у него получится. Великие команды трудно тренировать", – цитирует Энрике Marca.

Напомним, Барселона объявила о назначении нового тренера после увольнения Кике Сетьена. До недавнего времени Куман возглавлял сборную Нидерландов.

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