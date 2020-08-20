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Энрике объявил список игроков сборной Испании на поединки против Германии и Украины – есть дебютанты

14:04 - Читати українською
Энрике объявил список игроков сборной Испании на поединки против Германии и Украины – есть дебютанты
Луис Энрике / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций.

Список представила Федерация футбола Испании эффектным видео в своем Твиттере. Среди дебютантов есть юная звезда Барселоны Ансу Фати, защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия, а также форвард Вулверхэмптона Адама Траоре.

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Также впервые за сборную имеют шанс сыграть вратарь Симон, полузащитники Мерино, Оскар Родригес и Ферран Торрес.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кэпа Аррисабалага (Челси), Унаи Симон (Атлетик).

Защитники: Хесус Навас, Серхио Регилон (оба – Севилья), Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба – Реал), Пау Торрес (Вильярреал), Диего Льоренте (Реал Сосьедад), Хосе Гайя (Валенсия), Эрик Гарсия (Манчестер Сити).

Полузащитники: Фабиан Руис (Наполи), Тьяго Алькантара (Бавария), Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Оскар Родригес (Реал).

Нападающие: Родриго Морено, Ферран Торрес (оба – Валенсия), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Марко Асенсио (Реал), Ансу Фати (Барселона).

Напомним, матч Германия – Испания состоится 3 сентября, а уже 6 сентября подопечные Энрике будут принимать сборную Украины в Мадриде.

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Теги
Испания Луис Луис Энрике Адама Адама Траоре Эрик Эрик Гарсия Ансу Ансу Фати
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