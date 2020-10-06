Ответ наставника "Фурии Рохи" Луиса Энрике может не понравиться капитану испанцев Серхио Рамосу.

"Лучший игрок по моему мнению? Если вы поднимете новостные архивы, то уже будете знать, какое мое мнение. Вы уже знаете, кто я считаю лучшим игроком мира.

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Замечательные выступления Месси заслуживают похвалы", – цитирует Энрике Diario Sport. Луис Энрике работал вместе с Лионелем Месси в Барселоне в 2014-2017 годах.

Напомним, сборная Испании приедет в Киев на матч Лиги наций против подопечных Андрея Шевченко. Встреча состоится 13 октября, начало в 21:45.

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