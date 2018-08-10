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Энрике Иглесиас выступит на НСК Олимпийский

06:00 4 Читати українською
Энрике Иглесиас выступит на НСК Олимпийский
НСК Олимпийский / фото из соцсетей

НСК Олимпийский снова примет концерт мировой звезды. На этот раз им станет Энрике Иглесиас.

30 сентября на киевском НСК Олимпийский состоится концерт испанского певца Энрике Иглесиаса. Продажа билетов начнется 20 августа, информирует официальный Twitter певца.

НСК Олимпийский вошел в список элитных стадионов Европы

К слову, в тот уик-энд Динамо на стадионе имени Валерия Лобановского сыграет против киевского Арсенала. Таким образом концерт не должен повлиять на проведение поединка чемпионата Украины. К слову, в 2017 году стадион принял концерт всемирно известного Андреа Бочелли.

Напомним, 26 мая на НСК Олимпийский состоялся финал Лиги чемпионов 2018/19 Реал – Ливерпуль.

Теги
НСК Олимпийский Динамо Киев Динамо Киев
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