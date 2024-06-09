Товарищеские матчи

США – Колумбия – 1:5

Голы: Веа, 58 – Ариас, 6, Борре, 19, Риос, 77, Карраскаль, 85, Синистерра 88

Мексика – Бразилия – 2:3

Голы: Киньйонес, 73 Мартинес, 90+3 – Перейра, 5, Мартинелли, 54, Эндрик 90+6

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США получила пощечину от Колумбии. Американцы еще до 20 минуты пропустили два мяча. После перерыва Веа сумел отыграть один гол, но соперника это лишь подтолкнуло действовать агрессивнее. До конца матча Колумбия организовала еще три гола.

Настоящее шоу подарили Мексика и Бразилия. «Селесао» уже на пятой минуте повели в счете. Обмен моментами не привел к забитым голам в первом тайме. А вот после перерыва Мартинелли удвоил преимущество своей команды. В обоих случаях результативные действия записали в свой актив партнеры Довбыка и Цыганкова по Жироне – Савио и Ян Коуту.

Самое интересное осталось на последние 20 минут игры. Сначала Киньйонес отыграл один гол, а на третьей компенсированной минуте Мартинес сделал счет ничейным. Но Эндрик, который вышел на замену во втором тайме, сумел принести Бразилии победу. Нападающий Реала отпраздновал довольно дерзко для своего возраста. Он снял футболку и показал ее трибунам, как это сделал Месси в одном из матчей против "сливочных".

В 2024 году Эндрик забил в 3-м подряд товарищеском матче – до игры с мексиканцами были голы в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). При этом во всех трех играх нападающий выходил на замену.