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Энцо Зидан перешел в клуб Сегунды B

15:06 65 Читати українською
Энцо Зидан перешел в клуб Сегунды B
Энцо Зидан / фото из соцсетей

Полузащитник Лозанны Спорт Энцо Зидан продолжит карьеру в клубе Райо Махадаонда, который выступает в Сегунде B.

Райо Махадаонда, который играет в Сегунде B, арендовал сына Зинедина Зидана Энцо, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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23-летний хавбек проведет в Испании ближайший сезон. Напомним, контракт Энцо Зидана принадлежит Лозанне Спорт, в которую он перебрался в конце 2017 года, прекратив сотрудничество с Алавесом.

К слову, Энцо Зидан перешел в Алавес из Реала только прошлым летом, однако не сумел закрепиться в баскском клубе ни при одном из 4-х наставников. Зидан-младший принял участие лишь в четырех матчах Алавеса, отыграв всего 155 минут.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Испания Лозанна Спорт Лозанна Спорт Энцо Зидан Энцо Зидан Райо Махадаонда
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