Эмре Джан может пропустить матч с Аяксом

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан получил травму в матче Серии А против Милана (2:1).

25-летний хавбек был вынужден покинуть поле в первом тайме в игре с Миланом из-за травмы лодыжки.

Ювентус – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча

На 26-й минуте матча Эмре Джана заменил Сами Хедира, который впервые с 15 февраля вернулся в игру после проблем с сердцем.

Завтра Эмре Джан пройдет обследование, но существует риск, что он пропустит матч Лиги чемпионов против Аякса 10 апреля. Начало игры в 22:00.

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