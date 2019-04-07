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Эмре Джан может пропустить матч с Аяксом

08:20 17 Читати українською
Эмре Джан может пропустить матч с Аяксом
Эмре Джан / Yahoo

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан получил травму в матче Серии А против Милана (2:1).

 

25-летний хавбек был вынужден покинуть поле в первом тайме в игре с Миланом из-за травмы лодыжки.

Ювентус – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча

На 26-й минуте матча Эмре Джана заменил Сами Хедира, который впервые с 15 февраля вернулся в игру после проблем с сердцем.

Завтра Эмре Джан пройдет обследование, но существует риск, что он пропустит матч Лиги чемпионов против Аякса 10 апреля. Начало игры в 22:00.

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Теги
Ювентус Ювентус Лига чемпионов Аякс - Ювентус Эмре Джан Эмре Джан
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