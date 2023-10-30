В рамках программы дня в 10-м туре Серии А запланировано два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 10-й тур

Эмполи – Аталанта – 0:3

Голы: Скамакка, 5, 51, Коопмейнерс, 29

Лацио – Фиорентина – начало в 21:45

Виктор Коваленко в очередном матче Эмполи на поле не появился, оставшись в запасе. Может, так даже лучше, ведь его партнеры потерпели разгром от Аталанты – 0:3. В составе бергамасков дублем отличился Скамакка, а еще один гол провел Коопмейнерс. Благодаря этой победе "Богиня" поднялась на четвертое место, а тосканцы опустились в зону вылета.

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