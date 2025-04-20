В поединке 33-го тура Венеция на выезде разошлась миром с Эмполи (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 33-й тур

Эмполи – Венеция – 2:2

Голы: Фаццини, 59, Анджорин, 87 – Ебоа, 67, Бузио, 85

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Открывала воскресный уик-энд дуэль за выживание между главными аутсайдерами чемпионата – Эмполи и Венецией. У обеих команд перед очной дуэлью было по 24 очка и они делили в турнирной таблице 18-19 строчки. Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку тосканцев, но остался в запасе.

Первый по-настоящему опасный момент создали гости на 13-й минуте: Николусси со стандарта перспективно навешивал в штрафную, но кипер Эмполи был первым на перехвате. Венеция продолжала поджимать, но защита соперника блокировала любые попытки обострения.

В середине тайма снова бил Николусси со штрафного – без проблем для вратаря. Через минутку возможность открыть счет упустил Думбия – после передачи-конфетки он целил в левый угол, однако Васкес выдал роскошный сейв.

Сразу после перерыва Эспозито со стандарта запустил мяч над воротами Венеции. В конце концов на 59-й минуте хозяева сумели пробить оборону соперника: Хендерсон отобрал мяч на бровке, сместился ближе к центру и забросил сферу за спины защитникам прямо на Фаццини – тот в касание прошил голкипера.

Чудом не удвоил преимущество тосканцев Какаче – мяч после добивания пролетел рядом с правой стойкой. На 67-й минуте Венеция сравняла: Васкес в прыжке не дотянулся до мяча после подачи с углового, тот прилетел на дальнюю штангу, где его легко переправил в пустые ворота Ебоа.

За 5 минут до завершения матча Венеция заставила замолчать болельщиков хозяев: Ебоа протащил мяч правым флангом, отдал в центр на Гюткьера, тот в касание замкнул в голкипера, но первым на добивании был Бузио. Однако уже в следующей атаке Эмполи снова сделал счет равным – Анджорин, вышедший на замену, с линии штрафной закрутил в дальний угол и мяч рикошетом от стойки влетел в сетку.

Ничья позволила командам набрать по 25 очков и оставила на дне турнирной таблицы Серии А.

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