Эмполи в рамках 12-го тура Серии А расписал ничью с Лечче (1:1). Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Эмполи в сентябре был среди лидеров, но пять матчей без побед отбросили тосканцев за пределы топ-10. Однако нужно считаться с соперниками – на эту серию выпали встречи с Фиорентиной, Наполи, Лацио и Интером. У Лечче все значительно хуже – последнее место.

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Сегодня на поле такой разницы вы бы не заметили. Это была встреча примерно равных по классу команд. "Волки" даже действовали чуточку активнее, хоть Эмполи 45 минут вел в счете. Пьетро Пеллегри отличился во втором матче подряд. Этот гол еще и рекордным оказался – тосканцы впервые в истории забили во всех шести выездных матчах на старте сезона.

Закрепить преимущество команда Роберто Д'Аверсы не смогла, упустив несколько моментов, даже попадание в каркас было. В итоге, Лечче извлек выгоду от своих постоянных попыток атаковать. Галло подал на Пьеротти, о котором забыли в штрафной, и Сантьяго отправил мяч в сетку. Следом мог быть еще гол, но Дэвиса Васкеса дважды подстраховала перекладина.

В конце концов, Эмполи тоже пытался вырвать победу. Фальконе даже мог помочь, но Коломбо не смог воспользоваться подарком от голкипера. Поэтому финальный свисток зафиксировал счет 1:1. Тосканцы поднялись на 10 место, а Лечче переместился на 18 строчку.