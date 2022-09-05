Чемпионат Италии 2022/23, 5-й тур

Салернитана – Эмполи – 2:2

Голы: Маццоки, 39, Диа, 61 – Сатриано, 31, Ламмерс, 81

Лечче – Торино – начало в 21:45

Эмполи приехал в гости в Салерно, пытаясь прервать серию с тремя ничьими подряд и одержать первую победу в сезоне. Салернитана на старте чемпионата играла примерно на том же уровне, но один раз выиграть команда смогла. Теперь выпал идеальный момент, чтобы сделать это ещё раз – впрочем, на 31-й минуте матча хозяева пропустили подачу от Хендерсона и замыкание в исполнении Сатриано.

Отыграть этот гол удалось уже на 39-й усилиями Маццоки, которому при смещении с фланга в штрафную удалось переиграть трёх защитников. Отдыхать команды отправились при ничейном счёте, а в начале второго тайма Салернитана ещё и вперёд вырвалась – это Диа после розыгрыша углового замкнул кросс от Вильены. Впрочем, удержать победу хозяевам не удалось – на 81-й минуте Ламмерс открылся перед штрафной и пробил, а мяч благодаря рикошету полетел в противоход голкиперу. 2:2! Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу.

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