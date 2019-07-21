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Эмполи подтвердил трансфер Беннасера в Милан – переход состоится в ближайшее время

18:17 31 Читати українською
Эмполи подтвердил трансфер Беннасера в Милан – переход состоится в ближайшее время
Исмаэль Беннасер / Scouted Football

Спортивный директор Эмполи Пьетро Аккарди подтвердил будущий трансфер Исмаэля Беннасера в Милан.

"Беннасер тактически интересный игрок, и его всегда любили товарищи по команде. Он должен быть благодарен Эмполи, потому что мы – клуб, где молодые игроки могут развиваться.

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Беннасер по стилю игры похож на Гаттузо, так как он имеет большое желание бороться. Помню матч против Фиорентины: Исмаэль получил мяч, соперник на него упал, и шипами порезал голень. Беннасер встал и доиграл матч, а потом ему наложили семь швов.

Болельщики на Сан-Сиро полюбят Беннасера: они хотят видеть игроков, которые умирают на футбольном поле за свою команду", – поделился Аккарди в комментарии Gazzetta dello Sport.

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