Эмполи остался без главного тренера

Футбольный клуб из провинции Тоскана уволил наставника команды Кристиана Букки.

После домашнего поражения от Пескары в Серии В со счетом 1:2 руководство футбольного клуба Эмполи рассталось с главным тренером команды Кристиано Букки. Об этом клуб официально объявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Перед Букки и командой стояла задача выхода в Серию А, однако в 12 турах Эмполи смог набрать лишь 17 очков, а за последние шесть матчей – только 3 пункта. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды Антонио Буске.

К слову, Кристиано Букки в свое время также тренировал Пескару, Перуджу, Сассуоло и Беневенто. После 12 туров Эмполи набрал 17 очков и занимает десятую строчку. От лидера Серии В – Беневенто – его отделяет восемь пунктов.

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