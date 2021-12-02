Пятнадцатый тур Серии А в четверг закрывали два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Италия, Серия А, 15-й тур

Торино – Эмполи – 2:2

Голы: Побега, 10, Пьяца, 15 – Романьоли, 34, Ла Мантиа, 73

Удаление: Синго, 30 (Торино, красная карточка)

Лацио – Удинезе – 4:4

Голы: Иммобиле, 34, Родригес, 51, Милинкович-Савич, 56, Ачерби, 84 – Бету, 17, 32, Молина, 44, Арслан, 99

Удаление: Патрик, 57 (Лацио, вторая желтая карточка), Молина, 69 (Удинезе, вторая желтая карточка), Волас, 100 (Удинезе, красная карточка)

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В первом матче дня сошлись соседи по турнирной таблице – Торино и Эмполи. Команды начали сдержанно и опасный момент создали лишь на 8-й минуте: Пьяца ворвался в штрафную площадку Эмполи и пробил. Мяч попав в корпус защитнику и улетел на дальнюю штангу, где Санабрия головой пробил мимо стойки. Следующая атака "быков" оказалась успешной: Побега в борьбе с защитником в падении успел ногой переправить сферу в сетку. Через пять минут Пяца создал настоящий шедевр: подхватив круглого на левом фланге он сместился в центр ворот, обыграв по дороге двух защитников, и закрутил в дальний от кипера угол – 2:0.

В середине тайма кипер Эмполи мощно выбил мяч на другую половину поля, защитники не дотянулись и Бандинелли мог выходить один на один. Синго упустил старт и вынужден был валить соперника. Арбитр сначала показал Вилфриду "горчичник", но впоследствии побежал смотреть VAR. Как следствие, рефери изменил цвет карточки на красный и оставил Торино в меньшинстве. Уже в следующем эпизоде ​​Эмполи один гол отквитал: Романьоли головой точно замкнул навес после подачи с углового.

Сразу после перерыва гости могли сравнивать – Ди Франческо попал в перекладину. На 65-й минуте Бремер перехватил пас соперника на своей половине поля и убежал в стремительную контратаку. Уже под опекой защитника ему удалось пробить в дальний угол – немного неточно. В середине второй сорокапятиминутки счет стал равным: Ла Мантиа опередил защитников после навеса во вратарский и головой восстановил статус-кво. Эмполи почувствовав кровь, начал дожимать соперника, однако так и не сумел вырвать победу.

Удинезе шокировал Лацио уже на 17-й минуте: Бету откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в ворота. Рейна упустил момент удара и прыгнул слишком поздно. Луис Альберто в середине тайма опасно пробивал – выше ворот. В то же время "бьянконери" свой шанс реализовали. Бету получил пас в середине поля и в окружении двух защитников вышел один на один, посадил Рейну на пятую точку и оформил дубль.

Лацио отреагировал мгновенно – уже в следующей атаке Иммобиле добил сферу после отскока Бету – 1:2. Однако снова пропустил за минуту до перерыва.

Начало второго тайма ознаменовалось очередным взятием ворот – Педро сократил отставание Лацио до минимума. Через 5 минут Милинкович-Савич щечкой забросил сферу в дальний угол ворот и счет стал ровным. Через мгновение "орлы" остались в меньшинстве – Патрик грубо остановил соперника и увидел второй "горчичник". Вскоре арбитр составы выровнял – Молина за удар локтем покинул поле.

В конце матча Ачерби вывел Лацио вперед – арбитр долго просматривал VAR, однако взятие ворот засчитал. Уже в добавленное время Иммобиле забил пятый гол Лацио, но офсайд отобрал у Чиро первый в сезоне дубль. На десятой добавленной минуте Удинезе завоевал право на стандарт на линий ворот справа. Форестьери решил не навешивать, а отбросил на Арслана поближе к центру и тот сумасшедшим ударом спас для своей команды ничью.

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