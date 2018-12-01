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Эмполи на выезде не удержал волевую победу над СПАЛом: 14 тур Серии А, матчи субботы

18:04 6 Читати українською
Эмполи на выезде не удержал волевую победу над СПАЛом: 14 тур Серии А, матчи субботы
Эмполи празднует забитый гол / твиттер ФК Эмполи

В матче 14 тура Серии А Эмполи в большинстве не удержал победу над спал. Счет и отчет об игре читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 14 тур

СПАЛ – Эмполи – 2:2

Голы: Куртич, 5, 66 – Капуто, 24, Крунич, 43

Удаление: Ционек, 49

Фиорентина – Ювентус – начало матча в 19:00

Сампдория – Болонья – начало матча в 21:30

Эмполи на выезде не удержал волевую победу над СПАЛом. Куртич открыл счет уже на 5 минуте, однако Капуто и Крунич еще до перерыва вывели гостей вперед. В начале второй половины Ционек получил прямую красную карточку, чем существенно уменьшил шансы СПАЛа отыграться. Однако все тот же Куртич на 66 минуте сравнял счет, принеся ничью СПАЛу.

Эта ничья не изменила турнирного положения команд, СПАЛ с 14 очками остался пятнадцатым, Эмполи с 13 пунктами расположился на ступеньку ниже.

Италия14 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Эмполи: Суббота 01 декабря 2018

СПАЛ
Матч окончен
2 : 2
Эмполи
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